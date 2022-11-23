«أوكرانيا بالعربي»: روسيا تحاول تكرار السيناريو السوري في كييف

قال الدكتور محمد فرج الله رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربي، إنّ روسيا تحاول استعادة السيناريو السوري على الأراضي الأوكرانية، موضحًا أنها قتلت المتحدثين بالروسية الذين تزعم الدفاع عنهم، حيث نفذت إبادة جماعية شمال وشرق وجنوب أوكرانيا.

روسيا مثل داعش.. زعمت أنها تدافع عن أهل السنة

وأضاف رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربي خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم منى شكر وداليا أبو عميرة، أن روسيا مثل داعش، حيث زعمت أنها تدافع عن أهل السنة، مشددًا على أن أوكرانيا تسعى لاحتلال أوكرانيا لتنتقم من الشعب الأوكراني مشددًا على أن الأوكرانيين يرون روسيا عدوا همجيا يحتل بلادهم.

المواطن الأوكراني يفتقد للأمن والأمان

وتابع رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربي أن الذي يمس المواطن الأوكراني هو الأمن والأمان، ولكن الأمان في أوكرانيا ضُرب بسبب الحرب، موضحًا: «ما تقوم به روسيا في آخر 3 شهور هي عملية عقاب جماعي للأوكرانيين، بعدما أيقنت روسيا بأن الحاضنة الكبرى للقوات المسلحة الأوكرانية هي الشعب الأوكراني الملتف حول جيشه، والذي وصل إلى قناعة مفادها ضرورة كسر شوكة الاحتلال الروسي على أرض أوكرانيا، لذلك سعت روسيا إلى الانتقام من الأوكرانيين عبر استهداف مراكز الطاقة الأوكرانية».