جونسون لـ«سي إن إن»: نحن بحاجة إلى تزويد أوكرانيا بمدفعية أفضل

طرح بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وجهات نظره حول الأزمة الروسية الأوكرانية، في حديثه لشبكة «سي إن إن».

وقال: «نحن بحاجة إلى تزويد أوكرانيا بمدفعية أفضل، ويجب علينا أيضًا منحهم ليس فقط طائرات هليكوبتر؛ ولكن الطائرات ذات الأجنحة الثابتة التي يمكنها التحرك بسرعة كافية لتدمير الطائرات بدون طيار».

أوكرانيا تحتاج لطائرات تزيد سرعتها عن 100 ميل/الساعة

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية لا تحتاج إلى طائرات متطورة جدا للقيام بذلك، إذ من الممكن استخدام طائرات «سبيتفاير» للقيام بتلك المهمة، موضحًا أن الأوكرانيين ذهبوا إليه من أجل هذه الفكرة.

وأضاف أن بريطانيا لم تعد تصنع طائرات «سبيتفاير» بعد الآن، ويمكن بدلا عنها استخدام أي طائرة تتجاوز سرعتها 100 ميل/الساعة.

العزيمة الأوكرانية تتعزز بالهجوم على بنيتها التحتية

وعن كيفية ضمان ولاء المواطنين الذين يرفضون التصعيد في ظل الركود الاقتصادي، قال: «تذهب إلى جمهور مؤثر جدا في أي مكان مثل لشبونة وتحاول إيصال رسالتك»، موضحًا أنها ستكون مهمة صعبة.

وأضاف: «لكنني أعتقد أن العزيمة الأوكرانية تتعزز بالهجوم على بنيتها التحتية».