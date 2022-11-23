خبير عمراني: المدن الجديدة تعمل على تنمية الدولة وتوفر فرص عمل

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ الاقتصاد العمراني، إن المدن الجديد فكرتها في الأصل تكمن في امتصاص الكثافات السكانية العالية بالمدن القائمة، موضحا أن القاهرة الكبرى والإسكندرية مكتظة بالسكان بكثافات عالية للغاية، أما المدن الذكية صديقة للبيئة في نفس الوقت، ولا تعتمد على الوسائل التقليدية في الكهرباء».

وأضاف خلال الفقرة الإخبارية بشاشة «إكسترا نيوز»: «المدن الذكية تعتمد على الطاقة الشمسية، ولا تكلف أي شيء، ومصر دولة تتميز بمناخ شمسي ساطع معظم أيام السنة، ويمكن أن نولد بها طاقة ونوفر الكهرباء لأشياء أخرى».

وتابع: «المدن الذكية تخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ولدينا صناعات قائمة على التشييد، مها السيراميك والأسمنت والحديد وبها عمالة، بالإضافة إلى أن عملية التشييد نفسها بها عمالة عالية للغاية».

واستطرد: «العائد الاقتصادي من هذه المدن يعود إلى المواطن والاقتصاد القومي، فالعائد الخاص بالمواطن أنه يعيش حياة كريمة ومتنفس جيد بإضاءة جيدة وتهوية طبيعية، ما ينعكس على سلوكه وصحته، كما أن فكرة المدن الجديدة أنها ليست مأوى لكنها سكن متكامل، وبها فرص عمل وخدمات عامة وملاهي ومستشفيات وأقسام شرطة فهي مسكن وليست مأوى فقط».