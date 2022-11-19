مستشفى بدر الجامعي.. خدمة طبية متميزة لأهالي المدن السكنية الجديدة

خدمة طبية جديدة، وفرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة حلوان، لإقليم شرق القاهرة، الذي اشتمل على مدن سكنية جديدة، مثل بدر والشروق، وأخيرا العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مستشفى بدر الجامعي، الذي افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أعمال تطوير المرحلة الثانية به، وبعد ثلاثة أشهر يجر افتتاح المرحلة الثالثة.

يتكون مستشفى بدر الجامعي، من ثلاثة أدوار رئيسة، الأول الأرضي، ويشمل العيادات الخارجية، والطوارىء، وعمليات الطوارىء، والأشعة التشخيصية والمعمل، ووحدة علاج الأورام، ووحدة الغسيل الكلوي، والرعاية المركزة، وبنك الدم.

يشمل الدور الأول، العمليات الكبرى، والرعاية المركزة، ورعاية القلب المركزة ورعاية مناظير الجهاز الهضمي، وقسطرة القلب، وعمليات النساء والتوليد، والمحاضرات، والدور الثاني يشمل مكتب المدير التنفيذي، والشئون القانونية والموارد البشرية.

قدّم الدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، شرحا تفصيليلاً لأعمال تطوير المستشفى، وأبرزها تطوير العيادات الخارجية بسعة 22 عيادة، لتقديم خدمة في مختلف التخصصات وتقدم 12 ألف مريض أسبوعياً، وتم تزويدها بمختلف الأجهزة الطبة للجراحات ومنها القلب المفتوح والمسالك.

أعمال التطوير، بحسب ما رواه «عمر» لـ«الوطن»، تشمل قسم الطوارئ بقدرة استيعابية 14 سريرا ويخدم 95 ألف مريض سنوياً لحالات حرجة ومصابي الحوادث، وتم تزويد قسم قسطرة القلب بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات التدخلية.

أكد الدكتور وائل عمر، أنه جرى تطوير قسم الرعاية المركزة ورعاية القلب المركزة لتشمل على 12 سريرا، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي والتنفسي، ووحدة علاج الأورام الكيماوي بعدد 7 أسرة، قسم الأشعة التشخيصية ووحدة الأشعة التدخلية.

تصل نسبة الإشغالات بالمستشفى لـ95% من المرضى، وأحياناً تصل لـ100%، وهو ما فسره الدكتور وائل عمر، قائلاً: «إن المستشفى تقدم خدمات متميزة للمدن الجديدة».

المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بدر الجامعي، تشمل 12 سرير رعاية مركزة ووحدة غسيل الكلي المكونة من 18 ماكينة غسيل، وأخيراً المرحلة الثالثة من التطوير والتي تنتهي بعد 3 شهور لتشمل الحضانات ورعاية الأطفال ووحدة الولادة والنساء.

اجمالي أسرة مستشفى بدر الجامعي، 260 سريرا، و18 حضانة للمبتسرين، و18 مكينة غسيل كلى، و150 سرير داخلي، وقريباً سيتم تركيب أجهزة رنين وكشف مبكر على سرطان الثدي.

راعى المستشفى التحول للأخضر، وظهر ذلك جلياً من خلال تطوير مبنى قائم مكون من دورين، وإنشاء محطة كهرباء رئيسية، وإنشاء خزان حريق، وإنشاء عدد 3 مبان وتعلية دور أعلى محطة الغازات الطبية، وتعلية دور أعلى مبنى «ج»، وتعلية دور أعلى المطبخ للفصول الدراسية، وإنشاء غرفة كهرباء إضافية، ومبنى مفرمة، ومخازن نفايات، ومبنى إداري ومطبخ ومطعم العاملين، وغرف سخانات وعمليات ولادة حضانات، ومحطة تكييف مركزي، ومحطة سخانات مياه ومحطة طلبمات مياه شرب وعيادات خارجية وطوارىء وغرف عمليات وغرف قسطرة وغرف عزل طبي وغرف إقامات.

يقدم المستشفى، كل الخدمات بشكل مجاني، بحسب ما أكده الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان لـ«الوطن»، لافتا إلى أنه سيخدم طلاب كلية الطب وطلاب الجامعة الأهلية للتدريب في فترة الامتياز.