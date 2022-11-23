«التحالف الوطني للعمل الأهلي».. توصيل التنمية إلى البيوت (ملف خاص)

اختارت مجموعة من الكيانات المجتمعية الخيرية أن تصبح شريكاً حقيقياً للدولة فى تنفيذ برامج تدعم الفئات الأوْلى بالرعاية، وشكلت معاً تحالفاً قوياً بقدر رغبة أعضائه فى تقديم خدمات حقيقية تعين أصحاب الحاجة وتفتح أمامهم بوابة أمل فى القدرة على أن يصنعوا بأيديهم مستقبلاً أفضل، وهذا هو الفارق، فتحركات التحالف هذه المرة يعززها تكامل الخدمات المقدمة، وتوجيهها فى مسارات تخدم خطط التنمية التى حددت الدولة إطارها العام، وبادرة بتهيئة الأجواء بما يمنح الفرصة لكل راغب فى مد يد العون.

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تمكَّن خلال وقت قصير من تغيير حياة آلاف الأفراد والأسر بمختلف القرى، وأصبحت مساهمات أعضائه تكمل الصورة الأكبر المتمثلة فى مبادرات فرعية تتكامل لتصنع مبادرة جامعة هى توفير «حياة كريمة» لكل المصريين.

تحركات التحالف أصبحت خطوط إنتاج متوازٍ تدعم التوجه العام للدولة المتمثل فى توصيل الدعم لمستحقيه، وأعضاء التحالف أصبحوا جزءاً من شبكة بيانات يختص بعضها بتقديم دعم مادى أو عينى، بينما يتولى آخرون تجهيز عرائس وتوفير مستلزمات إنتاج للمرأة المعيلة، بينما هناك من يؤسس بيوتاً تستر الباحثين عن الأمان تحت سقف وأربعة حوائط.

التحالف أصبح ذراعاً شعبية يعين الدولة على تحويل الأفعال الخيرية لخط إنتاج يزيد من دوران عجلة المشروعات التنموية فى كل شبر من أرض مصر.