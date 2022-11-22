التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم 60 قافلة طبية في 14 محافظة

أعلنت جمعية الأورمان، تنظيم 60 قافلة علاجية خلال الشهر الجاري، استهدفت توقيع الكشف الطبي على آلاف المرضى غير القادرين في محافظات الجمهورية المختلفة، التي تشمل «سوهاج – أسيوط – قنا – الأقصر – المنيا – أسوان – الفيوم – بني سويف – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة».

ويأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وانطلاقًا من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكدت جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن تلك القوافل انطلقت بالتعاون مع المستشفيات الجامعية وعلى مدار الشهر الجاري، وتضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك».

إجراء كافة الفحوصات بالمجان

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

إنقاذ حياة أكثر من 57 ألف مريض قلب

وأضاف «شعبان»، أنه يتم شهريًا عمل قوافل علاجية للمرضى غير القادرين، حيث نجحت الجمعية حتى الآن في إنقاذ حياة أكثر من 57 ألف مريض قلب، من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى، كذلك جرى توقيع الكشف الطبي على عدد ما يقرب من مليون مريض عيون، ونحو 212 ألف عملية عيون وتوزيع 130 ألف نظارة طبية على غير القادرين، فضلا عن تسليم 6 آلاف سماعة طبية، بالإضافة إلى تسليم 25,700 طرف صناعي وجهاز تعويضي.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، استقبال مستشفى شفاء الاورمان لعلاج سرطان الكبار والأطفال بالمجان خلال الأيام الماضية أكثر من 10 آلاف مريض ما بين حالات جديدة وحالات مترددة على المستشفى بصفة مستمرة؛ لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم من «تحاليل – عمليات جراحية – علاج كيماوي – علاج إشعاعي»، إذ أن المستشفى يقوم بعلاج جميع أنواع الأورام بالمجان ويغطى حوالى 6 محافظات من وسط وجنوب الصعيد بتعداد حوالى 20 مليون نسمة.