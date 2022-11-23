صندوق علاج الإدمان: 4 مراحل لتوعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه سيتم العمل على توعية طلاب المدارس من خلال استخدام المكون المرئي في رسائل الوقاية من الإدمان، لافتًا إلى أنه يتم العمل على 4 مراحل مختلفة تبدأ بالمعلومة، والاشتباك الفكري، وتنمية مهارات وتغيير الاتجاهات لتحقيق الوقاية الأولية بشكل كبير، قائلاً إننا سنعمل على رفع شعار«إزاى نقول لا للمخدرات»، والوصول بطلاب المدارس لمرحلة أكبر من الوعي.

ولفت «عمرو»، في كلمته بمعسكر إعداد الكوادر التطوعية للتدريب على تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة، مشيرًا إلى أن الوقاية من العلاج «علم»، مثله مثل العلاج.

الاشتباك الفكري مع الطلبة

أوضح أنه سيتم العمل على الاشتباك الفكري مع الطلبة، من خلال الألعاب الذهنية معهم، وسيتم لعب لعبة فنية مع الأطفال لتوصيل الرسائل من خلال الأفلام المرئية القصيرة الواقعية من الحالات التي تأتي لصندوق علاج الإدمان وخاصة طلاب الإعدادية والثانوية.

وأشار إلى أن الفيلم سيبدأ بشرح الخسائر التي يجنيها متعاطي المخدرات، مثل خسارة الأسرة أو الأبناء، وخسارة الكرامة، والمشاعر الإنسانية، مناشدًا المتطوعين بضرورة التفاعل مع الطلبة ومناقشتهم في الأفلام المعروضة وأضرار المخدرات.

شرح شجرة المكسب والخسائر للطلاب

وأوضح مدير صندوق علاج الادمان، أنه سيتم شرح شجرة المكسب والخسائر للطلاب، ومشاركتهم فى الحديث حول خسائر التعاطي، وخسائر تعاطى المخدرات ومكاسب البعد عنها من خلال الفيلم، ثم شرح أكثر أنواع المخدرات الأكثر انتشارا بين الطلبة وهو مخدر الحشيش، ثم المخدرات التخليقية بشكل عام.

الحشيش يسبب اضطراب في السلوك وضعف فى التركيز

وأوضح «عثمان»، أن الحشيش يسبب اضطراب في السلوك وضعف في التركيز، كما يتسبب في القلق والاكتئاب وقلة النوم واحمرار دائم في العين وضمور في خلايا المخ، وتليف الرئة والإصابة بالربو.