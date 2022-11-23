عماد الدين حسين لقناة الحياة: وصلنا لمرحلة اختيار الموضوعات بالحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار، وصل حاليا إلى محطة مهمة، وهي محطة اختيار الموضوعات، إحدى أهم النقاط التي وصل إليها المجلس، بعد اختياره للمقررين ومساعديهم.

حسين: لن نقرر مخرجات الحوار الوطني

أضاف «حسين»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه مع اختيار موضوعات محددة بطريقة صحيحة، ففي هذا الإطار، يتم قيادة النقاش بطريقة سليمة، «نحن لن نقرر مخرجات الحوار الوطني، ومن سيفعل ذلك، هم من سيشاركون في الجلسات، التي اقترب موعدها كثيرا».

المقررون المساعدون حسموا أمر المحاور

واستطرد: «يفترض أن يكون هناك توافق على اختيار المتحدثين في كل قضية ومحور من اللجان، وجميعهم سيجلسون بعدما يكون مجلس الأمناء مع المقررين والمقررين المساعدين حسموا أمر المحاور وكل ما ستتدواله كل لجنة على حده».

وأوضح أن لجنة الزراعة بالحوار الوطني، بها الكثير من الأمور المهمة والحساسة، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من 5 لجان في المحور الاقتصادي حتى الآن، ويتبقى لجنتان فقط، وهما لجنة الدين العام، ولجنة العدالة الاجتماعية، سيتم إنجازهما اليوم.