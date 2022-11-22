مستشار برنامج المناخ العالمي لقناة الحياة: مصر حققت مفاجأة بإقرار صندوق الأضرار والخسائر

أكد الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي، وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن بند تعويض الخسائر والأضرار موجود منذ أول نسخة لقمة قادة الأمم المتحدة للمناخ، التي عقدت عام 1994، لافتًا إلى أن كل قمة كانت تشهد وجود هذا البند، ولم يتم تفعليه في أي قمة سابقة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن المهتمين بمجال البيئة، ينادوا بهذا البند منذ أكثر من 20 عاما، لافتًا إلى أنه لم يتخيل أن مصر ستنجح في هذا الطرح، معتبرًا أنها مفاجأة لكل الحاضرين في قمة المناخ بشرم الشيخ.