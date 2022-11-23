الغاز القاتل.. عروسان يفارقان الحياة بعد زفافهما بـ48 ساعة في عين شمس

لقى عروسين مصرعهما بسبب إختناقهما بالغاز الطبيعي داخل شقتهم بمنطقة عين شمس، وأنتقل رجال الشرطة الى مكان الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أنتقلت جهات التحقيق وناظرت جثامين المتوفين.

تفاصيل مصرع عروسين خنقًا بالغاز الطبيعي

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التى شهدتها منطقة عين شمس بالقاهرة، فكانت بدايتها عقب ورود بلاغ الى رجال الشرطة يفيد مصرع عروسين داخل شقتهم، وعلى الفور أنتقل رجال الشرطة الى مكان الواقعة، وبالإنتقال والفحص تبين أن العروسين لقيا مصرعهم بعد إتمام حفل زفافهما بـ 48 ساعة، كما تبين عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة وأن الوفاة حدثت بسبب تسرب الغاز الطبيعي.

مكالمات دون رد

وتبين أن أصدقاء المتوفين اكتشفا الواقعة بعدما لاحظا عدم رد العروسين على المكالمات الهاتفية، فتسرب الشك بداخلهم وتوجهوا الى شق العروسين ليكتشفا الواقعة، وتم إبلاغ رجال الشرطة اللذين انتقلوا على الفور الى المكان، كما أنتقلت جهات التحقيق الى مكان شقة العروسين وتم مناظرة جثامين المتوفيين.