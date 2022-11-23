عماد الدين حسين لقناة الحياة: الحوار الوطني مهموم بقضايا المواطن المصري

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن الاجتماع الأخير للحوار الوطني، لم ينته بعد، إذ أنه لا يزال مستمرا من أجل مناقشة كل محاور موضوعات المحور الاقتصادي، «الجلسة كانت ستبدأ الساعة 1 ظهرا، ولاقت نقاش مستفيض».

الجميع لمس الفخر بالتنظيم المصري المتميز لمؤتمر المناخ

أضاف «حسين»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كل الحاضرين والمشاركين، أشادوا بما أنجزته مصر في قمة المناخ COP 27، إذ أن الجميع لمس الفخر بالتنظيم المصري المتميز في هذا المؤتمر.

نتطرق لصلب الموضوعات الأكثر ارتباطا بهموم المصريين

واستطرد: «بعد ذلك تم الدخول في صلب الموضوعات الأكثر ارتباطا بهموم ومشكلات المصريين، ولما يبقى عندي جلسة باسم التضخم، أمر يهم الجميع، وكل محور وموضوع في هذه المحاور، يحتاج لجلسات كثيرة من أجل الحديث فيه، كونه يرتبط بهموم وتحديات وقضايا المواطن المصري».

وأوضح أن إطالة فترة الحوار الوطني، هدفه الاتفاق على كل المحاور، ومقرري اللجان ومساعدي المقررين، ويبدوا هذا الأمر سهلا وبسيطا، لكنه خاضع لتفاصيل كثيرة ومعقدة حتى يتم التوافق العام على المشاركين.