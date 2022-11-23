لاعب الأهلي الأسبق لقناة الحياة: مباراة مصر مع بلجيكا أعطت جرأة للمنتخبات العربية

قال الكابتن هشام حنفي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن خسارة ألمانيا من قبل منتخب اليابان، أصابت الألمانيين بالذهول، إذ كان للمنتخب الألماني خطة بالنسبة لفريق كرة القدم وصولا لعام 2026، مضيفا: «خسارتهم في أول ماتش في البطولة ومن اليابان يؤكد وجود حاجة غلط في نظامهم».

منتخب ألمانيا دائما ما يخطط لفوزه بكأس العالم

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، ما حدث من المنتخب السعودي درس للأرجنتين.

وتابع: «اللي أعطى فرصة للمنتخبات العربية أنهم يكونوا كده، كانت بسبب مباراة مصر مع بلجيكا، المباراة دي أعطت ثقة وجرأة للمنتخبات العربية».

وتابع: «كلنا زعلانين بجد أننا مش موجودين كمنتخب مصر في كأس العالم 2022، وإدارة الكرة في مصر محتاجة لجنة تختار المدربين بكفء، وبالنسبة للفرق العربية، وشرف كبير جدا للمنتخبات العربية، قدموا كرة ولا أروع».