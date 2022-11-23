مئات الأقباط يحتفلون بعشية عيد مارمينا في ديره بالإسكندرية

ترأس الأنبا كيرلس، رئيس دير مارمينا العجائبي، صلاة عشية ليلة عيد الشهيد مارمينا، حيث جرى تطييب رفات القديس بالعطور والزيوت المقدسة والأعشاب، وسط صلوات وتراتيل عدة، بحضور شعبي كبير.

وشارك في الصلوات كل من: الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير أبو فانا ودير البتول، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة، والأنبا قزمان، أسقف سيناء والعريش، ومجمع الآباء الرهبان بالدير وبعض الأباء الكهنة بالإسكندرية وعدد من الايبارشيات المجاورة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

عشية ليلة عيد مارمينا بديره في الإسكندرية

وشملت طقوس العشية عمل زفة روحية يقوم بها الرهبان حاملين رفات القديس مارمينا العجائبى، بعد تطييب الرفات بالأعشاب والزيوت والعطور المقدسة.

وتوافد مئات الأقباط مساء اليوم الأربعاء لحضور العشية وأخذ بركة الشهيد العظيم مارمينا العجائبي، ورفع الصلوات والطلبات.

دير مارمينا العجائبي

وبحسب السنكسار الكنسي، فإن الكنيسة التي أقيمت على جسد «مارمينا» في القرون الأولى للمسيحية بمنطقة كينج مريوط في الإسكندرية، اهتم بترميمها البابا الراحل كيرلس السادس، وأقام حولها ديرا كبيرا باسم القديس مارمينا، وانفق عليه مبالغ طائلة، وبالدير كنيستان، كما اشترى أيضًا 100 فدان وأقام سورا لاحاطتها.