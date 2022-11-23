وفاة فتاة اختناقا بسبب غاز السخان في بني سويف

لفظت فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا أنفاسها الأخيرة منذ قليل إثر إصابتها باختناق غاز داخل حمام المنزل بقرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ونُقلت جثتها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بوفاة فتاة اختناقا داخل حمام منزلها في بني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بمصرع، فتاة في العقد الثاني من العمر، إثر تعرضها لاختناق بسبب غاز السخان داخل الحمام بمنزل أسرتها بقرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتم التوجيه بإيداع جثة الفتاة داخل مشرحة المستشفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وأثناء نقل الفتاة وتدعى؛ رحمة.ح، 18 عامًا، إلي المستشفى لفظت انفاسها الأخيرة بعد عمل إنعاش قلب رئوي ولم تستجب، وتم إيداع جثتها داخل مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.