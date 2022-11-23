رئيس التحرير

أحمد الخطيب

خبيرة قانونية لقناة القاهرة الإخبارية: المرأة الفلسطينية تعاني من كل أنواع التمييز

كتب:

محمد أسامة رمضان
09:39 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
أمل أبو سرور

أمل أبو سرور

قالت الخبيرة القانونية أمل أبو سرور، إن المرأة الفلسطينية لها خصوصية معينة كون أنها سيدة عربية في البداية، وجزء من النساء في العالم العربي، موضحة أن النساء في العالم العربي ما زلن يتعرضن لكل أشكال التهميش والتمييز ضدهن، سواء في المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية أو السياسية.

وأضافت «أبو سرور»، خلال تصريحات عبر سكايب في برنامج «مطروح للنقاش» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن المرأة الفلسطينية تعاني من كل أنواع التمييز، بسبب الوضع القائم تحت مسمى «المنظومة الأبوية الذكورية»، حيث أن المجتمع الفلسطيني أبوي ذكوري بامتياز، وما زال الذكور يسيطرون على مستويات مختلفة من العمل وصنع القرار.

ضرورة لـ سن تشريعات وقوانين

وتابعت الخبيرة القانونية، أن فلسطين تحتاج إلى نشر الوعي فيما يتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة، إلى جانب أن هناك حاجة لسن تشريعات وقوانين من أجل الحد من التمييز ضد المرأة في فلسطين.

اقرأ المزيد:

قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان «التمكين.. بارقة أمل لمواجهة العنف ضد المرأة العربية»

قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان «المحكمة البريطانية ترفض استفتاء ثانيا في اسكتلندا»

باحث أوكراني لقناة القاهرة الإخبارية: الاعتداءات الروسية تهدف لإجبار كييف على المفاوضات

خبير اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: أمريكا تريد السيطرة والهيمنة الكاملة على السوق النفطية
بقلم محمد أسامة رمضان