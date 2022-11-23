خبيرة قانونية لقناة القاهرة الإخبارية: المرأة الفلسطينية تعاني من كل أنواع التمييز

قالت الخبيرة القانونية أمل أبو سرور، إن المرأة الفلسطينية لها خصوصية معينة كون أنها سيدة عربية في البداية، وجزء من النساء في العالم العربي، موضحة أن النساء في العالم العربي ما زلن يتعرضن لكل أشكال التهميش والتمييز ضدهن، سواء في المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية أو السياسية.

وأضافت «أبو سرور»، خلال تصريحات عبر سكايب في برنامج «مطروح للنقاش» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن المرأة الفلسطينية تعاني من كل أنواع التمييز، بسبب الوضع القائم تحت مسمى «المنظومة الأبوية الذكورية»، حيث أن المجتمع الفلسطيني أبوي ذكوري بامتياز، وما زال الذكور يسيطرون على مستويات مختلفة من العمل وصنع القرار.

ضرورة لـ سن تشريعات وقوانين

وتابعت الخبيرة القانونية، أن فلسطين تحتاج إلى نشر الوعي فيما يتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة، إلى جانب أن هناك حاجة لسن تشريعات وقوانين من أجل الحد من التمييز ضد المرأة في فلسطين.