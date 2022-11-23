منسق حياة كريمة بالشرقية لقناة الحياة: إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بقرية المناجاة

قال الدكتور أسامة عبدالقادر، منسق مؤسسة حياة كريمة بالحسينية في الشرقية، إن اليوم، تم إطلاق أول شعلة للغاز الطبيعي بأول وحدة سكنية بقرية المناجاة بالشرقية، إذ أن المؤسسة باتت حاليا تناشد الأهالي، بالذهاب من أجل التعاقد والاشتراك في الغاز الطبيعي.

وزارة البترول أطلقت مبادرة لتخفيف كلفة التعاقد

أضاف «عبدالقادر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن وزارة البترول بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، أطلقت مبادرة من أجل تخفيف تكلفة التعاقد على الاشتراك للغاز الطبيعي بالمنازل.

ثمن الاشتراك الشهري أقل من ربع سعر الأنبوبة

استطرد: «المواطن لما بيروح يتعاقد، بيدفع 30 جنيه شهريا لمدة 6 سنين دون فوائد، وده سعر أقل من ربع ثمن أنبوبة البوتاجاز».