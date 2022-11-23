الأرصاد الجوية لقناة الحياة: نشر أخبار خاطئة عن الطقس يثير الذعر بين المواطنين

قال الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن نشر بعض المعلومات المغلوطة الخاصة بحالة الطقس تثير الذعر بين المواطنين، خاصة عند حدوث ظواهر جوية عنيفة نتيجة التغيرات المناخية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه بعد انتهاء قمة المناخ اتخذت الحكومة المصرية قرارا بأن تكون الهيئة هي المنوطة والمختصة على مستوى الجمهورية بما يخص أحوال الطقس.

الموافقة على قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد

وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية جاءت بسبب وجود 6 تطبيقات دولية تعمل في مجال الأرصاد تقوم بإصدار بيانات تخص مصر بشكل خاطئ قد يحدث مشكلات لدى المواطنين «القانون الجديد بيقول إنه لا يجوز لهم إصدار مثل تلك البيانات إلا بعد التنظيم مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية».

وأضاف أن الهيئة إحدى أقدم وأعرق الهيئات الموجودة على مستوى العالم، حيث جرى إنشاؤها في عام 1829، وصدر حيالها قانون بإنشاء الهيئة عام 1971.