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قناة الحياة تنشر فيديو يرصد مشروعات «رد الجميل» في الفيوم

كتب:

محمد متولي
09:40 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، فيديو جديدا يرصد مشروعات رد الجميل لأهالينا بقرى مركز إطسا بالفيوم.

 

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