قناة الحياة تنشر فيديو يرصد مشروعات «رد الجميل» في الفيوم كتب: محمد متولي 09:40 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2022 لوجو قناة الحياة نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، فيديو جديدا يرصد مشروعات رد الجميل لأهالينا بقرى مركز إطسا بالفيوم. اقرأ المزيد: قناة الحياة تنشر فيديو عن كل ما تحتاجه حول الفواتير الإلكترونية الأرصاد الجوية لقناة الحياة: نشر أخبار خاطئة عن الطقس يثير الذعر بين المواطنين قناة الحياة تنشر فيديو عن خفة ظل المصريين تجاه كأس العالم منسق حياة كريمة بالشرقية لقناة الحياة: إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بقرية المناجاة الحياة قناة الحياة الفيوم مشروعات مشروعات رد الجميل بقلم محمد متولي