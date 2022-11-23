رئيس «صحة النواب»: 50 نائبا وافقوا على التبرع بأعضائهم عقب الوفاة

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن 50 عضوا وقعوا على استمارة التبرع بالأعضاء البشرية، وجرى إرسال نموذج من التوقيع مرفق به بطاقة الرقم القومي لكل من الأعضاء، الذين أبدوا رغبتهم في التبرع بأعضائهم البشرية، أو قرنية العين عقب الوفاة.

العلاج الحر بوزارة الصحة

أشار الدكتور أشرف حاتم، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هذة التوقيعات، تم إرسالها إلى إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة لتوثيقها.

وقال إن أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب ونواب آخرون، هم أول المتبرعين، وذلك لتعزيز وتحفيز ثقافة التبرع بين المواطنين، لانقاذ بعض المرضى، الذين في حاجة ماسة لإتاحة زراعة الأعضاء.

وأوضح حاتم، أن أجمالي النواب الذين قاموا بملء استمارة التبرع بالأعضاء 50 عضوا، وهناك عدد من الباحثين بلجنة الصحة بمجلس النواب، أبدوا رغبتهم فى التبرع بأعضائهم.

متوفى واحد قادر على أحياء 8 أشخاص

أضاف رئيس «صحة النواب»، أن تبرع شخص واحد بأعضائه كاملة بعد الوفاة، تساهم فى إحياء 8 مرضى واستمرارهم على قيد الحياة، مبينا أن التبرع بالأعضاء يشمل 2 رئة و2 كلى، هذا بخلاف الأمعاء والعظام والكبد.

وشدد الدكتور أشرف حاتم، على عدم وجود تعارض بين شرعية التبرع وإتاحته، في ضوء النصوص المعمول بها قانونا، سواء في قانون نقل وزراعة الأعضاء، أو قرنية العيون.