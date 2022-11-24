هيئة الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس بداية من اليوم.. «البسوا تقيل»

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التغيرات الحادة والسريعة في حالة الطقس التي ستشهدها البلاد بداية من اليوم الخميس، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وتشهد البلاد العديد من الظواهر الجوية، وفق بيان الأرصاد، ومن المتوقع تعرض مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر «حلايب وشلاتين» إلى سقوط الأمطار الرعدية، وتتوافر فرص سقوط الأمطار المتوسطة التي تصل إلى حد رعدية خلال ساعات الليل على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، كما تنخفض الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 7 درجات.

وطالب خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، بارتداء الملابس الشتوية واتخاذ التدابير اللازمة في تلك الفترة، حتى لا يتعرض المواطنون للإصابة بنزلات البرد الحادة.

وتشهد البلاد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد والوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ومدن القناة، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

درجات الحرارة الخميس 24 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14.

درجات الحرارة الجمعة 25 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة السبت 26 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 16.