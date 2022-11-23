حالة الطقس غدا في المحافظات.. رياح وأمطار رعدية بنسبة 50%

تشهد حالة الطقس غدًا في المحافظات تباينًا كبيرًا في درجات الحرارة مع نشاط لحركة الرياح على بعض محافظات الوجه البحري، وسقوط أمطار متوسطة إلى رعدية على السواحل الشمالية الشرقية، كما يسود طقس مائل إلى البرودة ليلًا معتدل نهارًا غائم جزئيًا على مختلف الأنحاء فيما عدا محافظات الصعيد.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات تشير الهيئة إلى أن نشاط حركة الرياح أحيانا على محافظات جنوب الوجه البحري وغائم جزئيا، على أن يكون معتدل نهارًا مائل إلى البرودة ليلًا.

طقس القاهرة غدا

وفيما يتعلق بطقس القاهرة غدا يكون معتدل نهارًا مائل إلى البرودة ليلًا مع نشاط لحركة الرياح والغيوم الجزئية مع انعدام سقوط أمطار غدا.

ومن المتوقع أن يكون طقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري لطيف نهارًا مائل إلى البرودة ليلًا مع نشاط لحركة الرياح وأمطار خفيفة نهارًا تكون متوسطة رعدية أحيانا مساء بنسبة 50% تقريبًا.

أما في طقس غدا الخميس في محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة نهاراً تكون رعدية أحيانا مساء بنسبة 50%، مع طقس معتدل نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع نشاط الرياح.

وفي جنوب سيناء والبحر الأحمر يكون الطقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا، بينما يكون معتدل نهارا مشمس مائل البردة ليلاً مع انعدام فرص سقوط أمطار، في محافظات شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة في مصر غدا

وعن درجات الحرارة في محافظات مصر غدا الخميس فجاءت كالتالي:

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية

جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة مئوية

القاهرة والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.