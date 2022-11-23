«الأرصاد»: مشروع قانون لمحاسبة كل من يثير أي شائعة عن حالة الطقس

قالت الدكتورة أيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة اُنشئت 1929، ورغم ذلك لا يوجد قانون ينظم عمل الهيئة، مشيرة إلى أن الهدف من مشروع قانون هيئة الأرصاد، هو الابتعاد عن الشائعات والبلبلة، وإثارة الرعب بين المواطنين، من خلال محاسبة من يثير أي شائعات حول حالة الطقس.

إذا كان التنبؤ خطأ فهذا يكلف الدولة الكثير من الاموال

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن القانون الجديد ينظم عمل هيئة الأرصاد الجوية، ويمنع غير المتخصصين في الحديث عن حالة الطقس، فحديث غير المتخصصين يضلل المواطنين ويرهبهم بصورة كبيرة.

وأوضحت أن السنوات الأخيرة، شهدت قيام بعض المواقع الاخبارية، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن وجود عواصف ترابية وخلافه بصورة غير صحيحة، مشيرة إلى أن الجهة الرسمية مسؤولة عن المعلومة، وعندما تصدر تنبأ عن تساقط الامطار أو السيول، فهدفه استعداد أجهزة الدولة لمواجهة هذا الامر، وإذا كان التنبأ خطأ فهذا يكلف الدولة الكثير من الاموال.

دقة تنبؤات الهيئة آخر 10 سنوات تتجاوز الـ95%

ولفتت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هيئة الأرصاد تابعة للطيران المدني، مشيرة إلى أن دقة تنبؤات الهيئة آخر 10 سنوات تتجاوز الـ95%، وكافة بيانات الهيئة ترسل إلى مجلس الوزراء بصفة دورية.