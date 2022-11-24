بها منحل فرعوني وكهوف للذئاب.. 10 معلومات عن محمية الوادي الأسيوطي الطبيعية

تقع محمية الوادي الأسيوطي الطبيعية داخل الصحراء الشرقية بمحافظة أسيوط، وجرى إعلانها كمحمية عام 1989 على مساحة 8 آلاف فدان، كونها تضم بيئات الصحراء الشرقية، وأقدم منحل فرعوني، وهي نتاج دراسة بين جامعة أسيوط وإحدى الجامعات الأمريكية.

10 معلومات عن محمية الوادي الأسيوطي الطبيعية

- ترتيب محمية الوادي الأسيوطي الـ15، وهي واحدة من 30 محمية على مستوى الجمهورية.

- تقع على مساحة 8 آلاف فدان في الصحراء الشرقية بمحافظة أسيوط.

- تضم تنوعًا بيولوجيًا للحيوانات والطيور والزواحف والنباتات.

- هي نتاج دراسة عمرها 8 سنوات بين إحدى الجامعات الأمريكية وجامعة أسيوط، وكان من توصياتها إعلان الوادي الأسيوطي كله أو جزءا منه محمية طبيعية.

- جرى إعلان المحمية عام 1989، وبعدها عُدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 710 عام 1997 بإعلان «الوادي الأسيوطي».

- تضم 6 أنواع من الثدييات كالغزال المصري والماعز الجبلي والذئاب والضباع والنمس، و15 نوعًا من الزواحف المختلفة كالثعابين والحراجين والأبراص والسحالي، و78 نوعًا من الطيور وأنواع من الفطريات والحشرات التي تخضع لدراسات وأبحاث مختلفة.

- تضم المحمية منحل فرعوني، وهو سلالة نحل نادرة من أيام الفراعنة؛ إذ أنَّهم أول من عملوا على تربية هذه السلالة، بعد تربيتها في خلايا طينية، وهي سلالة وحيدة على مستوى العام، وتأتي الوفود من أوروبا وألمانيا إليها.

66 نوعًا من النباتات الطبية

- تضم المحمية 66 نوعًا من النباتات الطبية ذات الفوائد الطبية، إلى جانب الأخرى البرية، وأغلبها له فوائد كنباتات «المغاد والعشار والاستتنبوزا وأم الحمص»، التي تعالج «الحصاوي»، إذ خضعت تلك النباتات لدراسات بحثية نشرت في كليتي العلوم والصيدلة بجامعة أسيوط.

- تضم المحمية «وادي إيمو» الذي يضم كثبانًا رملية تعمل مجالًا مغناطيسيًا، وكهوف الذئاب والضباع.

- يقع داخل المحمية المحجر الأثري الذي يعود لأيام الإنجليز، ويضم خط سكة حديد تنقل خلالها الحجارة حتى نهر النيل ومنها للقناطر، وتضم حوضا كبيرا للمياه الجوفية التي تُستخدم للعلاج.