محافظة أسيوط: 4 ملايين جنيه لرصف شارع الصيانة بصدفا لتقليل الكثافة المرورية

بدأت الوحدة المحلية بمركز ومدينة صدفا في أسيوط، أعمال رصف شارع الصيانة البحري بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، للمساهمة في الحد من الكثافة المرورية التي تشهدها المدينة.

4 ملايين جنيه تكلفة رصف الشارع

وقال خالد إبراهيم عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا بمحافظة أسيوط في تصريحات له، إنه تابع أعمال الرصف الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بشارع الصيانة البحري وتفرعاته ومن مكتب بريد صدفا حتى مبنى الصيانة وتفرعاته حيث يعد ذلك الطريق موازي لشارع الجيش باعتماد مالي بلغ 4 ملايين جنيهًا حيث يساهم رصف الطريق الحد من الكثافة المرورية بشارع الجيش، حيث أن الأعمال يتم تنفيذها عن طريق مشروع وحدة الرصف بالمحافظة لتيسير حركة المرور وسهولة تحرك المواطنين.

الحد من الأزمة المرورية بالشوارع

ومن جانبه رحب علي رجب، موظف بمدينة صدفا من أعمال الرصف التي تتم، مؤكدًا أنها تساعد في التقليل من الأزمة المرورية والاختناق المروري بشارع الجيش الرئيسي بالمدينة الذي يستخدمه الجميع ويكثر به الباعة والمحال التجارية ومركبات التوكتوك ومع رصف هذا الشارع المتواجد بحري المدينة يساهم بشكل كبير من التخفيف من التكدس والزحام المروري بشارع الجيش، ويتم استخدامه للمرور بعيدًا عن الزحام .

طريق حيوي

وأضاف خالد أحمد، تاجر، أن شارع الجيش الرئيسي الموازي لمزلقان السكة الحديد ضيق للغاية، ويتواجد به معظم المصالح الخدمية وبه محالات وإشغالات باعة الخضروات والفاكهة فتجده متكدس بالسيارات واختناق مركبات التوك توك، وخاصة في وقت دخول وخروج طلاب المدارس ولكن الطريق الجديد يساهم في التخفيف من الزحام بهذا الشارع.