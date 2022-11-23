بريطانيا تؤكد مجددا عدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

جددت بريطانيا التأكيد على قرارها بعدم نقل سفارتها من تل أبيب، إلى القدس، والتزامها بحل الدولتين.

اجتماع بريطاني فلسطيني

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مع القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، عبر الفيديو كونفرانس، اليوم، لبحث آخر المُستجدات والتطورات السياسية.

وطالب أشتية بريطانيا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني من القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية والتوسع الاستيطاني، وكل الإجراءات الأحادية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لإسرائيل ووقف كل الاقتطاعات الجائرة.

بحث التعاون الفلسطيني مع بريطانيا

وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع «كورنر» أهمية تعزيز التعاون المُشترك مع بريطانيا، وعقد جلسات مشاورات سياسية واقتصادية بهدف دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام خاصة في قضايا التجارة والاقتصاد.