آسر ياسين ينعى مساعده «عم مجدي»: وشه بشوش وطفولي وظهر في أدوار شرفية

نعى الفنان آسر ياسين مساعده «عم مجدي»، بعد وفاته بـ3 أسابيع، ونشر صورة لهما على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت عنوان «إهداء لمجدي».

مساعده لمدة 14 عاما

وقال آسر ياسين عن «مجدي»: «‎كان المساعد بتاعي لأكتر من 14 سنة، قصته فيها كمية عِبر حياتية غير طبيعية»، موضحا: «اشتغل كهربائي لمدة تلاتين سنة وبعد كده حصتله حادثة موت اتكتبله فيها عمر جديد، ومن هنا ابتدا يشتغل مساعد ليا بناءً على نصيحة أبويا اللي رشحهولي عشان إخلاصه وأمانته، عمره ما كان يتخيل إنه يشتغل في السيما ويقابل روبي ومنى زكي ومحمود حميدة».

وأوضح الفنان أن «مجدي» قدم بعض الأدوار الشرفية: «وقف قدام الكاميرا كذا مرة في أدوار شرفية، كل الناس حبته لأنه يخش القلب على طول، لطيبته وبساطته».

آسر ياسي: كان بيخاف عليا من مشاهد الأكشن

وأضاف آسر ياسين: «‎كان يخاف عليا جدا بالذات في مشاهد الأكشن، وكنا ساعات بنتقمص من بعض لما نخش في حوارات عبثية عن الحياة، وبعدها نقوم مهيفيين بأي كلام زي الصورة اللي في البوست».

وتحدث آسر ياسين عن علاقته بـ «مجدي»، قائلا: «اللذيذ في الموضوع إنه كان ييجي يسألني عن نصيحتي في حاجات شخصية على رغم فرق السن»، مؤكدا: «مفيش طفل يشوفه غير ولازم يبتسم لا إراديا، بسبب وشه البشوش والطفولي».

رحل منذ 3 أسابيع

وتابع: «مجدي رحل عن عالمنا من 3 أسابيع، ولحد النهاردة أنا ما اتكلمتش عنه، يمكن لأني بتجنب ده، أو إني معتبره محصلش، مش عارف، بس اللي عارفه كويس أوي إنه حقيقي واحشني».