آسر ياسين يكشف مصير الجزء الثاني من مسلسل سوتس بالعربي.. «أنا جاهز»

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل سوتس بالعربي في السباق الرمضاني الماضي، بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود، توقع الجمهور بأنه يكون له جزء ثاني خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023.

حقيقة تقديم جزء ثاني من مسلسل سوتس بالعربي

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الفنان آسر ياسين تفاصيل الأمر، قائلا إنه سعيد بالتجربة الذي قدمها من خلال الجزء الأول من مسلسل سوتس بالعربي، ولكنهم عندما حصلوا على حقوق تقديم المسلسل، كانت لموسمين فقط من العمل الأصلي، وتم تقديمهما في الجزء الأول من العمل المصري.

وأكد آسر ياسين أنه إذا كان هناك نية لتقديم جزء ثاني من مسلسل سوتس بالعربي فلا بد من الحصول على حقوق مواسم أخرى، ولكن هذا لم يحدث بعد، موضحا أنه جاهز حال تقديم جزء جديد من المسلسل سواء خلال موسم رمضان أو خارجه.

الجزء الأول من المسلسل حقق نجاحا كبيرا

وتابع «ياسين» أن الجزء الأول من مسلسل سوتس بالعربي حقق نجاحا كبيرا وتفاعل معه الجمهور، وكان يريد أن يقدم عملا مختلفا بعد النجاح الذي قدمه في شخصية المحامي زين.

يذكر أن مسلسل سوتس بالعربي شارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم آسر ياسين وأحمد داود وريم مصطفى وصبا مبارك ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عصام عبد الحميد.