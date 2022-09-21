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آسر ياسين عن مهرجان القاهرة للدراما: التقدير مهم للفنان

كتب:

شريف سليمان
11:07 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
الفنان آسر ياسين

الفنان آسر ياسين

قال الفنان آسر ياسين، إنه عندما بدأ التمثيل كان في المسرح ثم اتجه للسينما، وكانت بداياته الدرامية مع خيري بشارة في مسلسل ملح الأرض: «في العالم كله، بقى فيه اهتمام كبير بالدراما، ونجومها أصبحوا نجوم سينمائيين والعكس صحيح».

آسر ياسين: الدراما بقت في حتة تانية 

وأضاف ياسين، خلال لقائه مع الإعلامية سالي شاهين، على هامش مشاركته في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «الدراما بقت في حتة تانية عالميا».

وعن أهمية المهرجان، قال: «أي حد بيشتغل في الصناعة نفسها، بيبقى التقدير والتكريم مهم جدا بالنسبة له».

وتابع الفنان: «في تقدير لصناع الدراما سواء قدام الكاميرا أو خلفها، وهو ما يؤدي إلى رفع جودة الإنتاج الدرامي».

وعن مسلسل سوتس بالعربي، قال: «المعالجة مكنتش جاهزة من الأول، المنتج طارق الجنايني كان شغال على المشروع منذ عام 2016 وقبل ذلك، في الأول كان فكرة عن البورصة، ولكن أصبحت المحاماة، الورق كان مكتوب كويس جدا، ومكنش عندي حاجة أقولها فيما يخص الورق، والكاست كان لايق جدا على الورق».

آسر ياسين: سوتس بالعربي قريب جدا من النسخة الأصلية 

وأكد أنه معجب بالعمل الأصلي ويحب التحدي، وبالتالي تعامل مع مسلسل سوتس بالعربي على أنه تحدٍ قوي: «كان لازم يطلع قريب الجودة، والحمد لله أننا أدينا أداءً مميزا على مستوى الديكور والمزيكا والملابس والتمثيل والإخراج، سوتس بالعربي قريب جدا من العمل الأصلي».

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