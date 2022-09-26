كواليس فيلم شماريخ.. ثاني تجربة سينمائية تجمع بين آسر ياسين وعمرو سلامة

يُجدد المخرج عمرو سلامة، تعاونه مع الفنان آسر ياسين، من خلال فيلم شماريخ، حيث يُعد التعاون الثاني لهما بعد فيلم «زي النهاردة» الذي عُرض لأول مرة سينمائيًا في أكتوبر لعام 2008.

عمرو سلامة: 14 عامًا من النوايا والمحاولات

أبدى المخرج عمرو سلامة، بعد أول أيام تصوير فيلم شماريخ، حماسه الشديد لتعاونه مع آسر ياسين، بعد مرور سنوات طويلة من المحاولات، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «14 سنة من النوايا والمحاولات إننا نعمل مشروع مع بعض ثاني، أخيرًا كللت بالنجاح».

أبطال وصُناع فيلم شماريخ

فيم شماريخ، تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي أكشن، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وأدهم الشرقاوي، وسالي حماد، ومحمد ثروت، ومصطفي درويش، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وانطلق تصوير الفيلم، قبل أيامٍ قليلة، على أحد الطرق الصحراوية، فيما لم يُحدد بعد موعد طرحه في السينمات، إذ من المُرجح أن يكون في موسم أفلام عيد الفطر المُقبل.

أول تعاو

يذكر أنّ فيلم «زي النهاردة» عُرض لأول مرة عام 2008، وهو من بطولة بسمة، وآسر ياسين، وأحمد الفيشاوي، ومها أبو عوف، ونبيل عيسى، وأروى جودة، ومحمود البزاوي، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وتدور أحداثه حول «مي عادل» مترجمة، مات خطيبها الأول في حادث سير؛ وهو ما يدخلها في دوامة من الحزن الشديد، وبعد فترة من التعافي، تدخل في علاقة حب جديدة مع «ياسر»، لكنها بعد ارتباطها به، تكتشف تكرار كبير في سير الأحداث معه، مثلما كان مع خطيبها الأول، وهو ما يدخلها في دوامة من الارتياب والخوف.