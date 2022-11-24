ضبط عامل ابتز فتاة مقابل مبلغ مالي في سوهاج

أقدم عامل من مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، على ابتزاز فتاة قاصر بصور لها، مقابل مبلغ مالي، ليجرى ضبطه بعد تقديم الفتاة بلاغا ضده.

بلاغ ابتزاز وتهديد

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام، بمعرفة ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات «فرع وسط الصعيد»، من المدعوة «منار. ح. ا. ب»، 16 عاما، طالبة، تقيم لدائرة محافظة بني سويف.

وأفادت الفتاة بتضررها من المدعو «محمد. خ. ا. ع»، 19 عاما، عامل، حاصل على دبلوم تجارة، يقيم بدائرة المركز، لإرسال رسائل لها على تطبيق «واتس آب» تتضمن تهديدها وابتزازها بنشر صور لها، وذلك مقابل طلب مبلغ مالي منها.

ضبط المتهم

وعقب استصدار أذن النيابة العامة، ضبطت مأمورية من ضباط الإدارة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز دار السلام، المتهم وبحوزته هاتفه المحمول، وبفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل كافيه على ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى تحرير محضر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، أكد مرسي أشرف، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة التهديد بصور تصل للسجن 7 سنوات، إذا صاحبه طلب مالٍ.