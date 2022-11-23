حبس عاطل بتهمة ابتزاز 4 سيدات على الإنترنت في الإسكندرية.. اعرف العقوبة

أمرت نيابة الإسكندرية بحبس عاطل ابتز 4 سيدات عبر الانترنت، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض عليه.

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، عدة بلاغات من سيدات بسبب تضررهن من سرقة حساباتهن الخاصة، على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأن أحد الأشخاص قام بابتزازهن مقابل مبالغ مالية لاسترجاع الحسابات.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

وتحدث أشرف ناجي المحامي بالنقض، عن العقوبة التي حددها القانون، لكل من يرتكب جرائم الابتزاز الإلكتروني، كما جاء في المادة 17 من القانون ونصت على «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاص بأحد الناس».

وقال «ناجي» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه حال وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون عقوبته بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، 4 بلاغات من سيدات تفيد بسرقة حسابتهم، من قبل أحد الأشخاص وابتزازهن باسترجاعها مقابل مبالغ مالية، بإجراء التحريات تمكن من القبض على المتهمين وتبين أنه عاطل ويقيم في المنتزه في محافظة الإسكندرية، وعثر على هاتف محمول بحوزته آثار ودلائل لارتكابه الوقائع المبلغ عليها، وأقر بإرتكابة الجرائم، لتهديد وابتزاز ضحاياه لتحقيق منافع مالية.