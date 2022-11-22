ضبط عاطل في الإسكندرية بتهمة ابتزاز 4 سيدات عبر الإنترنت

كثفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من السيدات تضررن من إقدام أحد الأشخاص على سرقة الحسابات الخاصة بهن على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وابتزازهن نظير استرجاع تلك الحسابات، وبلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب 4 وقائع بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع وتبين أنه عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمُحافظة الإسكندرية.

ضبط المتهم بعد تحديد مكانه

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع المشار إليها، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه، بقصد تهديد وابتزاز ضحاياه لتحقيق منافع مالية.

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