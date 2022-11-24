إصابة جزار في حادث تصادم أثناء عبوره الطريق بسوهاج

أصيب جزار في مركز طما بمحافظة سوهاج، عقب اصطدام سيارة ملاكي به بناحية قرية «مشطا».

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة طما بوقوع حادث تصادم، ووقع مصاب بالطريق الزراعي السريع بناحية قرية «مشطا».

سيارة تصدم جزارا

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو «إبراهيم ح ح ح»، 30 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز طما، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمدعو «أحمد ا ح»، 24 عاما، جزار، ويقيم بدائرة المركز، وذلك حال عبورة الطريق، مما أدى لإصابته باشتباه ما بعد الارتجاج.

تصادم أثناء عبور الطريق

وبسؤال قائد السيارة وشقيق المصاب المدعو «حسن ا ح»، 21 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف الأول بأنه فوجئ بالمصاب يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته، وحُرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.