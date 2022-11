مجلة أمريكية تتوقع وصول إيرادات Avatar 2 في عرضه الافتتاحي لـ175 مليون دولار

يستعد جمهور السينما حول العالم استقبال الجزء الثاني من فيلم Avatar الذي يأتي بعنوان Avatar: The Way of Water، في ديسمبر المقبل، بعد 13 عاما من طرح الجزء الأول، ويتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات مرتفعة نظرا إلى ميزانيته الباهظة، وتذهب المؤشرات الأولية إلى أنّ الفيلم قد يحقق في عرضه الافتتاحي بعطلة نهاية الأسبوع 150 مليون دولار، وقد يصل لـ175 مليون دولار وفقا لموقع مجلة «فارايتي».

فيلم Avatar: The Way of Water

وفيلم Avatar: The Way of Water كان قيد العمل لسنوات، حيث تجاوز مخرجه جيمس كاميرون العديد من المواعيد النهائية وتواريخ الإصدار مع سعيه للوصول بالتكنولوجيا والأدوات السينمائية إلى أقصى الحدود، ليحظى بوجود قوي في شباك التذاكر خاصة مع التصريحات الأخيرة لـ«كاميرون»، بأنّ الفيلم يجب أن يكون في المركز الرابع أو الخامس في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في التاريخ، لتكون العائدات عادلة أمام الميزانية، علما بأنّ فيلمي المركز الرابع والخامس تجاوزت إيراتهما حاجز الملياري دولار.

مخرج «Avatar 2»: أسوأ حالة عمل في تاريخ الأفلام

أوضح كاميرون أنّ ميزانية فيلم «Avatar 2» مرتفعة جدا، لذا فهو يحتاج إلى كل المساعدة التي يمكنه الحصول عليها، وذلك في مقابلة مع مجلة «GQ»، ووصف الفيلم بـ«أسوأ حالة عمل في تاريخ الأفلام»، وسيحتاج إلى تحقيق نجاح كبير في شباك التذاكر لمجرد تحقيق التعادل بسبب ميزانيته الضخمة.

ونجح الجزء الأول من فيلم «Avatar» في تحقيق إيرادات افتتاحية قدرت بـ77 مليون دولار عام 2009، واستمر الفيلم في تحقيق الإيرادات التي وصلت لـ2.7 مليار دولار على مستوى العالم، ليصبح الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما الأمريكية، لكن سيكون من الصعب مطابقة هذا الرقم بعد أزمة فيروس كورونا مع شباك التذاكر، الذي ما زال يكافح من أجل الانتعاش، إضافة إلى بعض الأزمات مع الأسواق الرئيسية، مثل روسيا المغلقة أمام أفلام هوليوود.