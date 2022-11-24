جدول مباريات كأس العالم اليوم.. غانا تواجه البرتغال وفرصة ذهبية للكاميرون

تضرب الكرة الإفريقية، موعدا مهما في منافسات كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، في يوم جديد من المنافسات، يشهد اصطدام غانا بـ«برازيل أوروبا»، ويعارك أسود الكاميرون، نجوم سويسرا، ضمن 4 مباريات تسجل الظهور الأول لراقصي السامبا.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم

تشهد اليوم لقاءات تضم منتخبات: غانا، الكاميرون، البرازيل، صربيا، أمريكا الجنوبية، أرجواي، ضمن منافسات المجموعتين السابعة والثامنة في كأس العالم 2022.

مباريات المجموعة السابعة:

- سويسرا ضد الكاميرون، الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

- البرازيل ضد صربيا، الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات المجموعة الثامنة:

- أوروجواي ضد كوريا الجنوبية، الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

- البرتغال ضد غانا، الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

مفاجآت عربية في مونديال قطر

يذكر أنّ المنتخبات العربية، حققت حتى الآن، نتائج متميزة في منافسات المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، في كأس العالم 2022، حيث فاز المنتخب السعودي على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، وحصل على 3 نقاط تاريخية، كما تعادل المنتخب التونسي مع منتخب الدنمارك، بدون أهداف، وتعادل منتخب المغرب مع كرواتيا أيضا بدون أهداف.

وتعتبر قطر أول دولة عربية على مدار تاريخ كأس العالم، تستضيف منافسات البطولة على أراضيها، في نسختها 22، في الفترة بين 20 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر المقبل.