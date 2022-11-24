بعد نجاتها من الزلزال.. سيدة إندونيسية تلد طفلها الرابع داخل خيمة (صور)

نجت رومات كارتيني، الحامل في شهورها الأخيرة من تبعات الزلزال المدمر، الذي ضرب إندونيسيا قبل يومين، وتسبب في مقتل وإصابة العشرات، وتدمير البنية التحتية في عدد كبير من المدن الإندونيسية، ولم تمر ساعات قلائل حتى شعرت السيدة بأوجاع الولادة، ويضطر زوجها سولجين إلى قيادة سيارته لساعات على الطرق المتضررة من الزلزال للحصول على مساعدة طبية لزوجته، بحسب وكالة «رويترز».

ولادة الطفل داخل خيمة

ساعات قضاها الزوج بحثًا عن مستشفى لزوجته، بعدما قضى الزلزال على عدد كبير من المراكز الطبية في البلاد، حتى وجد مركز طبي مؤقت أُقيم داخل خيمة في حقل مولود، لتضع الزوجة طفلها الرابع، ولفته في بطانية أرجوانية حفاظا عليه من البرد.

وعلقت طبيبة التوليد مونيكا وولانداري، على الأمر بأن عمليات الولادة أصبحت أكثر صعوبة بسبب توابع الزلزال ومحدودية المعدات الطبية والأدوية في الوقت ذاته.

وقال الزوج «الزلزال كان له بركته على زوجتي، لأنها تم التعامل معها من قبل أطباء متخصصين كانوا جيدين جدا، زوجتي دخلت في المخاض، وولد الطفل وأنا سعيد بالبركات، طفل رضيع ملفوفة في بطانية أرجوانية».

مقتل ما لا يقل عن 271 شخصًا في الزلزال

وتعد إندونيسيا واحدة من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، وتسجل بانتظام زلازل قوية كان أخرها زلزال يوم الاثنين، بلغ قوته 5.6 درجة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 271 شخصًا في جاوة الغربية، وأعقبه أكثر من 160 هزة ارتدادية مميتة، ضرب منطقة مكتظة بالسكان على عمق 10 كيلومترات، ويقول مسؤولون إن معايير البناء السيئة تسببت في انهيار المباني.