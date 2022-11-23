زلزال إندونيسيا: 268 قتيلا حصيلة الضحايا.. وإنقاذ طفل ظل 48 ساعة تحت الأنقاض

كشف مسؤول بالحماية المدينة، اليوم، عن إنقاذ طفل يدعى «أزكا» يبلغ من العمر 6 أعوام من تحت الأنقاض، بعد مرور يومين من وقوع زلزال إندونيسيا، بحسب ما ذكرته وكالة « د.ب.أ» الألمانية.

مقتل ما لا يقل عن 268 شخصاً جراء الزلزال

وضرب زلزال إندونيسيا أمس الأول، منطقة جاوة الغربية، ووصل قوته إلى 5.6 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 268 شخصاً.

وذكر أمان ريانتو، رجل إطفاء شارك في عملية إنقاذ الطفل، أنه عثر عليه حيا في صباح اليوم، تحت أنقاض منزل في قرية ناجريك بمنطقة سيانجور، بعد أن مر عليه 40 ساعة من وقوع الزلزال، موضحا أن الصغير لا يزال يتنفس، «نحمد الله أنه آمن وتلقى العلاج بعد خروجه على الفور».

وقال مسؤولون، إن العديد من ضحايا الزلزال كانوا من الأطفال، حيث كانوا يحضرون دروساً دينية في المساجد بعد المدرسة.

أكثر من 58 ألف شخصا تشرد بسبب الزلزال

وعلى جانب آخر، قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن هناك نحو 150 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين في سيانجور بعد وقوع الزلزال. كما صرح سوهاريانتو، رئيس الوكالة، بأنه يصب تركيزه الكلي على العثور على أولئك الذين ما زالوا مفقودين خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

ونجم ذلك الزلزال عن إصابة أكثر من ألف شخص وتشرد 58 ألفا وتضرر 2300 منزلاً، حيث تسود مشاعر الحزن واليأس بين الأسر، ويحاولون التمسك بالأمل لإيجاد أهاليهم المفقودين.

تقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشتهر بالزلازل المتكررة والثورانات البركانية.