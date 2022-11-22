ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 268 شخصا.. معظمهم طلاب

بعد مرور 24 ساعة، على الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوة في إندونيسيا، ارتفع عدد القتلى إلى 268 شخصًا ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث بيأس عن ناجين بين الأنقاض، ومن غير المعروف عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم، حيث أبلغت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، الإدارات المحلية في البلاد عن 268 حالة.

وقال رئيس الوكالة «سوهاريانتو»، للصحفيين إن 1083 شخصًا آخرين أصيبوا في الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة بحسب صحيفة «واشنطن تايمز»، الأمريكية.

معظم الضحايا من الطلاب

وقال رضوان كامل، محافظ جاوة الغربية، إن معظم الضحايا كانوا من الشباب، وكثير منهم كانوا يتزاحمون بسبب تزامن الزلزال مع أوقات انعقاد دروس إضافية، وأضاف «كامل»، أن حالات كثيرة جدًا من الضحايا في العديد من المدارس الإسلامية، كما توقعت السلطات أن عدد القتلى والجرحى سيرتفع بمرور الوقت وذلك بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

اكتظاظ المستشفيات

وعولج الجرحى في مستشفى محلي كان مكتظا للغاية لدرجة أن المرضى اضطروا للنوم على الأرض أو في خيام، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، واضطر الأطباء إلى استخدام مصابيح يدوية خلال علاج المرضى.

عناصر الشرطة المحلية يساهمون في عمليات الإنقاذ

وقال «ديدي براسيتيو»، المتحدث باسم الشرطة المحلية، لوكالة أنباء «أنتارا»، الحكومية، إنه تم إرسال مئات من أفراد الشرطة للمساعدة في محاولات الإنقاذ، وأكد أن إجلاء الجرحى هو الأولوية الأولى للموظفين، وخلال يوم أمس، كان المسؤولون يبذلون جهودًا لتمهيد طريق عبر الانهيار الأرضي الذي قطع الوصول إلى حي كوجينانج، حيث تم إجلاء أكثر من 5 آلاف شخص وتدمير ما لا يقل عن 1200 منزل، وفقًا لوكالة الطوارئ الوطنية في إندونيسيا.

تضرر منشآت تعليمية وآلاف المنازل

وقدمت السلطات بيانات أولية، أذاعتها منظمة «أنقذوا الأطفال»، والتي أشارت إلى تضرر 51 منشأة تعليمية، وشمل ذلك 30 مدرسة ابتدائية، و12 ثانوية، وجامعة واحدة، و5 مدارس مهنية، ومدرسة خاصة.