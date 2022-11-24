انطلاق أعمال المنتدى الإقليمي السابع لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط

انطلقت صباح اليوم الخميس، بمدينة برشلونة الإسبانية أعمال المنتدى الإقليمي السابع لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، بمشاركة السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

ويترأس أعمال المنتدى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

التحديات التي تواجهها المنطقة

ويبحث وزراء الخارجية، خلال اجتماعهم السنوي، آخر التطورات والأزمات الإقليمية، والتحديات التي تواجهها المنطقة، بجانب أولويات الاتحاد خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق أهدافه الأورو- متوسطية، فضلًا عن تشجيع الدول الأعضاء والبالغ عددهم 42 على الانخراط والمشاركة في عدد من اجتماعات وأنشطة الاتحاد لاسيما المتعلقة بالاقتصاد الأزرق والأخضر والبيئة والمناخ.

كما يقوم وزراء الخارجية بتقييم ما تم تحقيقه من الحوار والتعاون بين دول المنطقة وبحث مستقبل الشراكة الأوروبية المتوسطية، فضلًا عن إعادة التأكيد على التزام الدول الأعضاء بمبادئ عملية برشلونة وبمواصلة المشاركة في الحوار والتعاون الأورومتوسطي.

اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وزراء دول الجوار الجنوبي

ويشهد المنتدى الإقليمي أيضًا اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وزراء خارجية دول الجوار الجنوبي، لبحث سياسة الجوار الجنوبي الجديدة ومدى التقدم في تنفيذ أولويتها وما يرتبط بها من برنامج استثماري في مشاريع البنية التحتية وغيرها، فضلًا عن الاستماع إلى المقترحات والرؤى والتقديرات المتعلقة بهذا البرنامج.

وكان المنتدى الإقليمي، بدأ فعالياته أمس، بلقاءات مع الشباب الأورومتوسطى، من المجتمعات المدنية بمختلف بلدان المنطقة، تحت شعار «شباب من أجل منطقة متوسطية أكثر استدامةً وازدهارًا واندماجًا بحلول 2030».

ومن المقرر أن يقوم شباب من المنطقة الأورومتوسطية بعرض المقترحات والآراء، التي تم مناقشتها أمس في أول أيام المنتدى، أمام اجتماع وزراء الخارجية.