ضبط 20 سلاحا ناريا و5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة في أسيوط

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط أسلحة نارية

وحسب بيان وزارة الداخلية، جرى ضبط 20 قطعة سلاح ناري عبارة عن «رشاش جرينوف، و11 بندقية آلية، و4 بنادق خرطوش، و4 فرد محلي، و105 طلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 18 متهما لـ8 منهم معلومات جنائية.

كما جرى ضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم لهم معلومات جنائية، كما جرى تنفيذ 474 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.