أنور إبراهيم يؤدي اليمين الدستورية رئيسا جديدا للوزراء في ماليزيا

أدى أنور إبراهيم، اليمين الدستورية، رئيسا جديدا للوزراء في ماليزيا، خلال مراسم أقيمت اليوم، الخميس، بالقصر الملكي في العاصمة كوالالمبور.

ونقلت شبكة «تشانيل نيوز آشيا» لقطات لمراسم أداء اليمين، التي أقيمت بحضور ملك ماليزيا السلطان عبدالله، رعاية الدين المصطفى بالله شاه؛ ليصبح إبراهيم بذلك رئيس الوزراء العاشر لماليزيا.

كان ملك ماليزيا دعا جميع قادة الأحزاب السياسية وائتلافات الأحزاب السياسية التي فازت بعدد كبير من المقاعد في الانتخابات العامة الـ15، بإبلاغ القصر الملكي بالتحالفات الحزبية، وهي الانتخابات الأكثر كثافة التي شهدتها ماليزيا، وأسفرت عن برلمان معلق بعد عدم تمكن أي من الكتل المتنافسة من تحقيق الأغلبية لتشكيل حكومة مركزية جديدة.

وشهدت النتائج الرسمية للانتخابات تفوق تحالف الأمل الذي يتزعمه أنور إبراهيم بـ 82 مقعدا، على الرابطة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء السابق السيد محيي الدين ياسين 73 مقعدا، والجبهة الوطنية الذي حكم ماليزيا أكثر من 6 عقود 30 مقعدا.