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عاجل.. قناة القاهرة الإخبارية: تعيين أنور إبراهيم رئيسًا لوزراء ماليزيا

كتب:

أحمد حامد دياب
07:59 ص | الخميس 24 نوفمبر 2022
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بتعيين أنور إبراهيم رئيس لوزراء ماليزيا.

 

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