عاجل.. قناة القاهرة الإخبارية: تعيين أنور إبراهيم رئيسًا لوزراء ماليزيا كتب: أحمد حامد دياب 07:59 ص | الخميس 24 نوفمبر 2022 القاهرة الإخبارية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بتعيين أنور إبراهيم رئيس لوزراء ماليزيا. اقرأ المزيد: قناة القاهرة الإخبارية: مندوب روسيا بمجلس الأمن يتهم كييف برفع شعارات نازية محلل سياسي لقناة «القاهرة الإخبارية»: لا أحد يعلم موعد انتهاء الأزمة الأوكرانية مراسلة «القاهرة الإخبارية» في تونس توضح آخر مستجدات الانتخابات التشريعية خبيرة قانونية لقناة القاهرة الإخبارية: المرأة الفلسطينية تعاني من كل أنواع التمييز القاهرة الإخبارية ماليزيا أنور إبراهيم عاجل بقلم أحمد حامد دياب