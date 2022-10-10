رئيس البورصة: ناقشنا مع ماليزيا وكوريا تدشين منصة لتداول وثائق الكربون

شارك رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، في الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العالمية الذي استضافته هذا العام بورصة مالطا للأوراق المالية، حيث اجتمع مع رؤساء بورصات جوهانسبرج وكوريا وماليزيا، وتناولت اللقاءات سعي إدارة البورصة لتدشين منصة طوعية لتداول وثائق الكربون، وآليات التعاون مع البورصات لدراسة تدشين مؤشر لقياس معدلات خفض الشركات للانبعاثات الكربونية، كما شهدت الفعالياتـ لقاء جمع الدكاني مع رئيس وحدة المؤشرات ببلومبرج العالمية، تناول آليات تدشين مؤشر لقياس مدى الالتزام الطوعي للشركات بالحد من الانبعاثات الكربونية.

حيث أكد أنّ اجتماعات اللجان الفنية ناقشت التحديات الراهنة التي تواجه أسواق المال بوجه عام، والناشئة بوجه خاص، مثل السيولة، وجهود نشر الوعي والثقافة المالية، وآليات التعاون بين أسواق المال لبناء بيئة أعمال أكثر فعالية في ظل التحديات الراهنة.

مناقشة قضايا صناعة التمويل والاستثمار من خلال أسواق المال

وأضاف رئيس البورصة المصرية، أنّ اجتماعات اتحاد البورصات العالمية التي شهدت فعالياتها هذا العام، مشاركة وحضور روؤساء وممثلي أكثر من 50 بورصة من مختلف أنحاء العالم، تعد الحدث السنوي للاتحاد، وتهدف لاجتماع رؤساء البورصات العالمية والسلطات التنظيمية، وخبراء الصناعة من الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام، لإجراء مناقشة متعمقة حول القضايا الرئيسية المحيطة بصناعة التمويل والاستثمار من خلال اسواق المال.

لقاءات مع عدد من البورصات العربية والاجنبية

وشهدت فعاليات هذا العام عدد من الاجتماعات الثنائية على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات، حيث عقد رئيس البورصة المصرية لقاءات مع عدد من البورصات العربية والأجنبية تناولت تعزيز آليات التعاون المشترك بما يخدم كفاءة الأسواق وتعزيز السيولة وإتاحة وتنويع المنتجات والأدوات المالية بالأسواق.

تحسين وزيادة قاعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية

وفي سياق آخر، اجتمع رامي الدكاني، مع رئيس بورصتي تونس والدار البيضاء، حيث ناقشا آليات التعاون المشترك وسبل تحسين مستويات السيولة بالأسواق العربية، وجهود زيادة الطروحات من خلال زيادة الوعي الاستثماري، الذي يؤثر بدوره على تحسين وزيادة قاعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية، مع رفع مستويات الوعي ونشر الثقافة المالية لزيادة أعداد المستثمرين، جنبا إلى جنب مع تهيئة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في صناعة أسواق المال، عبر تطوير آليات ومنتجات مالية تساعد البورصات على تعزيز مستويات السيولة والتداول.

لقاء ممثلي مجموعة بورصة ناسداك الأمريكية

فيما شهدت الاجتماعات لقاء مع ممثلي مجموعه بورصة ناسداك الأمريكية، حيث شهد الاجتماع مناقشة إمكانية التعاون فيما يخص بورصة المشتقات، وتنظيم وعقد لقاءات بين الجانبين في هذا الصدد.