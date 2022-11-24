ضبط 2007 قضية حجب منتجات غذائية واستيلاء على السلع المدعومة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (2007) قضية تموينية متنوعة.

أبرز نتائج الحملات التموينية

حسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تم ضبط (3) قضايا بيع بأزيد "أرز أبيض"،و(54) قضية حجب "أرز شعير"، وضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع اللإستراتيجية، وكذا ضبط (600) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وكذا ضبط (924) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وكذا ضبط (31) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة شمال سيناء) لتصرفه فى كمية قدرها (33,5 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها.

ضبط (مالك مضرب أرز بدون ترخيص – بمحافظة الدقهلية) لتخزينه كمية قدرها (55 طن "أرز أبيض) معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (مالك مضرب أرز بدون ترخيص – بمحافظة كفر الشيخ) لتخزينه كمية قدرها (25 طن "أرز أبيض") معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (15 طن " سكر حر - نشا") معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (10,5 طن "دقيق بلدى مدعم "عينى") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم.

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص – بمحافظة الغربية) وبحوزته كمية قدرها (10,35 طن "أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.

ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات – بمحافظة الجيزة) لتجميعه كمية قدرها (17900 لتر مواد بترولية"سولار") للإتجار بها فى السوق السوداء.

ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها (4,25 طن "لحوم مجمدة – أسماك مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

ضبط (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها (2,95 طن "دواجن كاملة – مقطعات دواجن مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

ضبط (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها (2,5 طن "مقطعات دواجن مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد خام لصناعة المكملات الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية وبحوزته كمية قدرها (18 طن "مواد خام لإنتاج المكملات الغذائية") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (29) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (2558 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.