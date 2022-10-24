وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي يشجع القطاع الخاص على الاستثمار بمجالات متعددة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي ذراع مملوك بالكامل للدولة والشعب المصري، وهدفه الأساسي تشجيع القطاع الخاص للدخول في قطاعات ومجالات استثمارية متعددة، ويقوم الصندوق بدراسة استثمارية تفصيلية لأكبر عائد وأفضل استخدام لهذا الأصل، وهناك دراسات كثيرة للاستفادة بشكل أكبر من هذا الأصل وتعظيم عائده.

توفير فرص عمل

وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في فعاليات جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن هناك عددا كبيرا للغاية من الأصول غير المستغلة بالكامل سواء كانت المباني المغلقة أو الأراضي غير المستغلة، وحاليا يجري ضخ رؤوس أموال محلية أو أجنبية لتحويلها لأصول منتجة ومستغلة، ما يؤدي لتوفير فرص عمل أخرى.

300 شركة دولية تتقدم للاستثمار في محطات تحلية المياه

وأشارت إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الطروحات التي تجري سواء لأصل غير مستغل مثل مجمع التحرير أو أرض كانت غير مستغلة، مشيرة إلى أنه تقدم أكثر من 300 شركة من 30 دولة للاستثمار في محطات تحلية المياه.