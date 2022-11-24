«اقتصادية قناة السويس»: نعمل على الاستفادة من الموانئ والمناطق الصناعية

قالت هند فتحي، المتحدث الإعلامي للهيئة الاقتصادية بقناة السويس، إننا نعمل على الاستفادة من مواقع الموانئ البحرية وربطها مع قناة السويس بهدف التيسير والتوفير على المستثمرين وأصحاب المشروعات القائمة بالفعل داخل المناطق الصناعية من الاستيراد للمنتجات والبضائع التي يعتمدون عليها، مشيرة إلى أن تواجد الميناء بالقرب من المنطقة الاقتصادية فكرة يبحث عنها المستثمرون حول العالم، وأن التكامل الحادث بين مناطق مصر والموانئ وقناة السويس التي تمثل مجرى ملاحي عالمي أنعم الله به على مصر، حيث أن المنطقة تتميز بوجود 6 موانئ تُخدّم على المناطق الصناعية وتتكامل معها.

المنطقة الاقتصادية تولي اهتمامًا لتطوير الموانئ

وأضافت «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الموانئ التابعة لها ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن تطوير الموانئ التابعة للعين السخنة وغرب بورسعيد والعريش لا يعني أن هناك توقف للأعمال، ولكن التطوير يتم من خلال مراحل في بعض الأرصفة والأحواض، ويأتي هذا إلى جانب تواجد الأرصفة الجاهزة لاستقبال السفن المختلفة.

أعمال التطوير في ميناء السخنة

وتابعت، أن أعمال التطوير التي تتم في ميناء السخنة الذي تبلغ مساحته 23 كيلو متر مربع حاليًا تشمل إنشاء 4 أحواض جديدة، إلى جانب الأرصفة بطول 18 كيلو متر، مشيرة إلى أن الحوض الأول والثاني يضمون أرصفة بحرية يتم عليها التداول بشكل طبيعي، واستقبال السفن الحديثة والعملاقة سواء حاويات أو بضائع أو غاز وغيره، بالإضافة إلى السفن السياحية.