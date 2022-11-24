اعتماد نتيجة مسابقة اختيار القيادات الوسطى بـ«تعليم أسيوط»

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نتيجة مسابقة اختيار القيادات الوسطى بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لعام 2022 /2023، والواردة بالإعلان رقم (1)، حيث تم اختيار 1384 متقدما من الذين نجحوا في اجتياز الاختبارات المؤهلة من بين مئات المتقدمين بجميع الفئات.

وأشار المحافظ إلى أهمية الترقيات والتدرج الوظيفي للقيادات والمعلمين ومسؤولي التعليم، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة في مجال التعليم ورؤية مصر 2030، للنهوض بالمنظومة التعليمية بمختلف أركانها، وذلك خلال لقائه عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وايهاب عثمان إبراهيم مدير إدارة التنسيق الاعدادي والثانوي.

اختيار مدير ووكيل إدارة وموجهين

وقال محافظ أسيوط، في بيان له، إن اختبارات مسابقة الإعلان رقم (1) لسنة 2022 بمديرية التربية والتعليم أجريت على مستوى عال من النزاهة والشفافية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، موضحًا أن اللجنة المسؤولة عن التقييم واختيار القيادات الوسطى بالتربية والتعليم طبقت هذه المعايير لاختيار قيادات وظائف (مدير إدارة ووكيل إدارة تعليمية – موجه عام – موجه أول – موجه – مدير ووكيل مدرسة)، وفقا للقوانين المتبعة في اختيار المرشحين لشغل هذه الوظائف، وبناءًا على الإعلان الذي تم نشره مسبقًا، مؤكدًا إنه قد روعي في الاختيارات قياس المهارات الفردية والجماعية ومهارات التواصل وقوة الحضور والكفايات الشخصية وغيرها من شروط اختيار القيادات الوسطى.

تشكيل لجنة لاختيار القيادات

وأوضح عبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن تشكيل اللجنة الجديد يضم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط رئيساً، وعضوية كل من عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، أو من ينوب عنه، ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ووكيل وزارة التنظيم والإدارة، ووكيل مديرية التربية والتعليم ونقيب المعملين ومدير عام التعليم العام بالمديرية ومدير عام التعليم الفني بالمديرية، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، ومدير إدارة الشؤون القانونية والموجه العام للمادة أو النشاط ومدير الإدارة التعليمية كلا فيما يخصه، على ألا يكونا من المتقدمين لشغل إحدى الوظائف، وموجه عام اللغة الانجليزية بالمديرية، وموجه عام الحاسب الآلي بالمديرية، على ألا يكونا من المتقدمين لشغل إحدى الوظائف.

ولفت إلى أن المسابقة شملت فئات مدير إدارة تعليمية، ووكيل إدارة تعليمية، ومدير مدرسة، ووكيل مدرسة، وموجه أول، وموجه، على أن تشمل مدة شغل الوظيفة سنتين قابلة للتجديد لوظيفة مدير إدارة، ووكيل إدارة، ومدير مدرسة، ووكيل مدرسة، و3 سنوات تجدد لمرة واحدة لوظيفة موجه عام، وموجه أول، وموجه.