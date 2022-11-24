أسرة الشيخ الحصري تحيي ذكراه الـ42 بختمة قرآن وندوة عن الإعجاز الصوتي له

أحيت أسرة الشيخ محمود خليل الحصري، ذكرى وفاته الـ42، اليوم، وقال المستشار أيمن الحكم، أكبر أحفاد الشيخ الحصري، إنّ الأسرة حرصت على زيارة ضريح الشيخ الحصري في صباح اليوم واستقبال محبيه، وعقدت ختمات قرآنية في جميع دور القرآن الكريم من الساعة 12 ظهرا وحتى الخامسة عصرا.

الإعجاز الصوتي للشيخ الحصري

وأضاف حفيد الشيخ الحصري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «ورثنا من الشيخ الحصري سيرة وعمل صالح نعمل على استمراره»، مؤكدا أنه سيتم عقد ندوة عن الإعجاز الصوتي للشيخ الحصري في تلاوة القرآن الكريم اليوم.

ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري

وتمر اليوم ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري الـ42 بالدعاء وتلاوة القرآن الكريم، ويعد الشيخ الحصري أول من سجل المصحف المرتل صوتيًا في العالم.

وولد الشيخ محمود خليل الحصرى، في قرية شبرا النملة، التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية في 17 من سبتمبر عام 1917م، وتربى الشيخ محمود خليل في بيت والده، ولقب بـ«الحصري» نسبة إلى صناعة والده حيث كان يعمل معه صانعا وبائعا للحُصر، بجانب حفظ القرآن الكريم وتعليمه.

ورغم إتمامه حفظ القرآن فى سن الثامنة، إلا أنه لم يلتحق بأى معهد دينى إلا بعدما أصبح في الـ12 من عمره، بسبب قوانين المعاهد فى تلك الفترة، وحرص على الذهاب إلى مسجد قرية شبرا النملة فى صلاة العصر ليقرأ القرآن، ونال استحسان مستمعيه.

وكان يدعى الشيخ محمود خليل الحصري منذ صغره، لإحياء حفلاتهم الدينية وذاع صيته فى القرية خلال فترة الطفولة والصبا، وتدرج فى مراحله الدراسية حتى بلغ الثانوية العامة ثم انقطع عن الدراسة، وتعلم القراءات العشر.