إيمان الحصري خلال حفل ختام منتدى شباب العالم: شرم الشيخ ارتبطت بالسلام

تقدم الإعلامية إيمان الحصري، الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، والذي انطلقت فعالياته قبل قليل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت «الحصري»، في مقدمتها: «في عام 2018 كنا هنا في افتتاح النصب التذكاري للإنسانية، وهدفنا كان وما زال إن الأرض اللي شافت حروب وصراعات، هي الأرض اللي شافت حياة جديدة، وإن السلام والتعايش هما الأمر الذي يجب أن يصل إليه الشعوب»، لافتة إلى أن مدينة شرم الشيخ تعتبر واحدة من أهم الواجهات السياحية في العالم، واحتضنت مختلف المؤتمرات وكان هدفها إيجاد حلولًا إنسانية لمختلف المشكلات الدولية والعربية.

الحصري: اسم شرم الشيخ ارتبط بالسلام والتعايش

وأشارت إلى أن اسم شرم الشيخ ارتبط بالسلام والتعايش، وكان من الطبيعي أن تكون هي المدينة التي تجمع شباب العالم في منتدى شباب العالم، والذي اعتُمد من الأمم المتحدة كمنصة لحوار الشباب، واليوم يعود المنتدى في ظروف استثنائية، والصعوبة كانت في الحفاظ على صحة المشاركين، والتي استلزمت الكثير من الإجراءات الاحترازية.

عدد من رؤساء العالم شاركوا في جلسات هذه النسخة

وأوضحت أن نصف مليون شاب من مختلف أنحاء العالم تقدموا للانضمام إلى المنتدى، وحضر عدد كبير ومتنوع من كل الشخصيات العالمية، والرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على حضور عدد من الجلسات المهمة، والجديد في هذه النسخة أن عدد آخر من رؤساء الدول شاركوا في جلسات المنتدى عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مقر حفل ختام النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، المقام في شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وشهد العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية والتي شارك فيها الرئيس بنفسه.