الشرقية تخصص 151 وحدة سكنية للفئات الأولى بالرعاية في 5 مراكز

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، لبحث ومناقشة عددٍ من الطلبات المقدمة والخاصة بوحدات الإسكان الاستثماري والأولى بالرعاية.

دعم ومساندة الأسر الأولى بالرعاية

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد علي أن المحافظة تقوم بتقديم كل أوجه الدعم ومساندة الأسر الأولي بالرعاية والمستحقة، وتسعى جاهدة إلى توفير احتياجاتهم من مسكن يليق بهم، وكذلك التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لبحث أوضاعهم المعيشية وتقديم المنح والمساعدات اللازمة لهم ليحيوا حياه كريمة.

وناقش محافظ الشرقية الطلبات الواردة من إدارة خدمة المواطنين والخاصة، بتخصيص وحدات سكنية أولى بالرعاية، يلتمسون فيها موافقة المحافظ بتخصيص وحدات سكنية لهم نظرا لظروفهم الصعبة.

وقرر المحافظ الاستجابة لهذه الطلبات وتخصيص 151 وحدة سكنية للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بمراكز (أبو كبير – الحسينية – بلبيس – فاقوس – منيا القمح).

جدول أعمال الاجتماع

وخلال الاجتماع، استعرضت مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة عدد من الموضوعات، منها عرض مذكرة بشأن عمارات الإسكان الاقتصادي الصادر لها قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، حيث تمثل خطرا داهما على حياة قاطنيها ولم يتم تنفيذ قرار الإخلاء، وكذا قرارات الازالة الصادرة لعمارات الصوامع وعمارات الزراعة.

كما تناول الاجتماع عرض مذكرة بشأن الطلب المقدم من عدد من المواطنين، والمقيمين بعمارات بردين، بخصوص تسليم عقود تقنين 44 أسرة، والتي تم توزيعهم على مساكن الشباب بالقرية، حيث أنهم ملتزمون بسداد مقابل الانتفاع المقرر، وقرر المحافظ تشكيل لجنة على الطبيعة لدراسة الحالات المتقدمة للتقنين وتوفيق أوضاعهم طبقا للقانون.

كما عُرضت مذكرة بشأن 17 محلا بعمارات الاستاد، والصادر لها قراري محافظ الشرقية بفسخ التعاقد، والإخلاء الإداري لشاغلي المحال، وتحصيل المستحقات المالية ليصدر المحافظ تكليفاً لرئيس مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ اخلاء المحلات وتحصيل المستحقات حفاظا على المال العام.

واستعرض الاجتماع أيضًا مذكرة بشأن الموافقة على إقامة مول تجاري خدمي بمنطقة فلل الجامعة، بجوار مدرسة اللغات بمدينة الزقازيق، من حساب صندوق الإسكان بالمحافظة، ليوافق المجلس علي ذلك لإثراء الحركة التجارية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين مع تكليف مديرية الإسكان بعمل المقايسات اللازمة للمشروع للبدء في التنفيذ.